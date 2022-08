Metro de Lisboa fecha parte da linha azul de 11 a 15 de agosto

O Metro de Lisboa vai fechar parte da Linha Azul na próxima semana, com a circulação a ser interrompida entre as estações de Jardim Zoológico e Parque, de 11 a 15 de agosto, para trabalhos na via férrea. A circulação será retomada às 6h30 de dia 16 de agosto.

Assim, indica a Metropolitano de Lisboa em comunicado na sua página, a circulação na linha será efetuada entre as estações da Reboleira e das Laranjeiras e do Marquês de Pombal a Santa Apolónia, deixando de existir ligação entre Linha Azul e Vermelha nos dias indicados, com a estação de São Sebastião a continuar em funcionamento apenas para a Linha Vermelha.