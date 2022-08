Lancha que transporta passageiros entre as Flores e o Corvo avariada mas ligação será assegurada

A lancha que assegura as ligações regulares de passageiros entre as ilhas das Flores e do Corvo, nos Açores, irá ficar temporariamente imobilizada devido a uma avaria, mas o transporte será assegurado por um operador turístico, anunciou a Atlânticonline.

Segundo um comunicado divulgado pela Atlânticoline, a empresa pública que assegura o transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores, a avaria detetada na embarcação na viagem da manhã de hoje, entre o Corvo e as Flores, no grupo ocidental do arquipélago, vai obrigar à sua “imobilização” temporária.

“A extensão da avaria, localizada no motor de estibordo, está ainda a ser avaliada pela equipa da Atlânticoline, S.A., que está, atualmente, a trabalhar para a elaboração de um diagnóstico exaustivo da mesma e planificação da sua resolução”, adianta a empresa no comunicado.

A administração da empresa garante que, enquanto a lancha Ariel estiver imobilizada, o serviço de transporte marítimo de passageiros entre as ilhas do grupo ocidental será assegurado dentro dos horários previstos, por um operador marítimo-turístico local, “desde que as condições meteorológicas assim o permitam”.

A lancha Ariel é uma embarcação cabinada, em fibra de vidro, construída em 2008, com 12 metros de comprimento e quatro de largura e com capacidade para transportar 12 passageiros, podendo atingir a velocidade máxima de 22 nós.