Inteligência artificial "made in" Coimbra quer localizar fugas de água

As fugas de água são, de resto, um problema em cerca de 80% do território nacional. Só em 2020 perderam-se 173,5 milhões de metros cúbicos de água em Portugal.

“Não só vamos indicar quais são as redes mais problemáticas, as que perdem mais água, mas, com base na instalação de sensores de pressão na rede, no uso de softwares se simulação e na aplicação de ferramentas de inteligência artificial, vamos tentar dar a indicação às entidades gestoras de, onde naquela rede, deve ir procurar as fugas, porque aquela é a localização mais provável dessas fugas”, indica à Renascença , o professor Joaquim Sousa, responsável pelo projeto.

Através da já existente FLOW Water, uma plataforma de monitorização de sistemas de abastecimento de água, com esta nova funcionalidade, o ISEC pretende cruzar medições de pressão com o cadastro da rede, utilizando algoritmos de inteligência artificial.

Recursos hídricos em congresso

A eficiência dos serviços de águas em Portugal é o mote para um congresso que está a ser preparado pelo ISEC, para se concretizar no próximo mês de outubro.

No “Urban Water Summit” vão ser debatidas questões relacionadas com perdas de água nos sistemas de abastecimento público, com afluências indevidas aos sistemas de saneamento e, também, com a eficiência energética dos dois tipos de sistemas.

O evento servirá, também, para que empresas e municípios partilhem experiências, sejam apresentadas novas soluções e boas práticas de gestão dos recursos hídricos.

“Queremos desenvolver fortes ligações de trabalho com instituições de ensino superior com elevada capacidade científica, como o ISEC”, diz Carlos Ramos, CEO da ENSO, empresa envolvida neste projeto e que marca presença no congresso.

“O ISEC possui competências chave para otimizar produtos tecnológicos que são essenciais para apoiar a gestão eficiente da água no nosso país”, realça o gestor, para quem, “o investimento em novas tecnologias, como a investigação em ‘big data’ e a criação de algoritmos de inteligência artificial, conferem um grande potencial a esta parceria”.