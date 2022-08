Acidente com trator provocou um morto em Sever do Vouga

Um homem de 86 anos morreu hoje na sequência do despiste do trator que conduzia em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, informou fonte dos bombeiros.

O acidente com o trator agrícola ocorreu num terreno privado na freguesia de Talhadas e o alerta foi dado cerca das 20:00.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Sever do Vouga, Pedro Mota, o óbito foi declarado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Além dos bombeiros, acorreram ao local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Aveiro e a GNR.