​Personalidades apelam ao testemunho de abusos contra crianças

Um conjunto de personalidades da vida portuguesa está a apelar à partilha de eventuais testemunhos de abusos de crianças.



A iniciativa é divulgada pela Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja em Portugal.

O apelo à denúncia é subscrito por personalidades como António e Manuela Ramalho Eanes, Eugénio Fonseca, Dulce Rocha, Jorge Moreira da Silva, Beatriz Batarda ou Maria João Pires.

“O crime mais repugnante e mais monstruoso que pode acontecer a uma criança é a violação ou abuso sexual. E é-o sempre. Mas é ainda mais marcante e revoltante quando praticado por alguém próximo, em quem a criança deposita confiança. E é um sofrimento que deixa marcas profundas para sempre. E se apenas mais tarde, talvez na idade adulta, a pessoa se apercebe do mal que lhe foi feito, deve sempre reportar esse crime, denunciá-lo, não só para que o criminoso não repita o mesmo crime com mais crianças, mas, também, porque os criminosos – sobretudo os monstros que abusam de crianças – devem ser punidos, com mão forte, exemplar. E também tratados na área da Psiquiatria. Não podemos aceitar tanta indiferença e sofrimento, pelo que temos de fazer tudo para termos não só crianças como adultos mais felizes e com horizontes de mais dignidade. Não podemos repetir apenas a frase de Nelson Mandela: “A Criança é o projeto mais belo e mais importante da Humanidade”. Temos de transformar este projeto em realidade!”. Manuela e António Ramalho Eanes.

"A coragem vai-te servir para respirar, deixar entrar o ar a plenos pulmões, projetar o teu grito, para depois poderes cantar". Maria João Pires.

Ouvi já muitos adultos, homens e mulheres, que me falaram de um alívio que sentiram após a revelação do segredo. Disseram-me todos que demoraram a contar por causa do medo, primeiro, e da vergonha, depois. Com o tempo, tinham concluído que aquela gaveta que tentavam fechar à chave, todas as noites se escancarava, sem que conseguissem evitar que se abrisse. E disseram-me que contar aquele tormento tinha sido um pouco libertador e que esperavam viesse a ser também o início de um processo reparador. Penso, por isso, que todas as vítimas têm o direito de falar do abuso que sofreram e que lhes provoca ainda dor e revolta. Estou mesmo convencida que será benéfico para todos os sobreviventes, porque atenua o trauma e permite alguma tranquilidade, que por sua vez quase sempre se associa à busca de apoio psico-terapêutico. Por fim, creio que romper esse silêncio castrador que vos impede de viver em paz, será ao mesmo tempo o início da recuperação e também um exemplo inspirador para todas as vítimas de abuso sexual na infância. Maria Dulce Rocha