Miranda do Douro sem água devido a rebentamento de condutas

"Trata-se de um problema sério no abastecimento de água a Malhadas, Duas Igrejas, Águas-Vivas, Póvoa, Genísio, Zona Industrial de Miranda e no bairro de Santa Luzia devido ao rebentamento de três condutas principais que abastecem aquela parte do concelho a partir da Estação de Tratamento de Água (ETA)", explicou o vice-presidente da câmara de Miranda do Douro, Nuno Rodrigues.

Cinco aldeias do concelho de Miranda do Douro e parte da cidade estão sem abastecimento de águas há mais de 24 horas devido ao rebentamento de três condutas principais de abastecimento, disse fonte da autarquia.

Nuno Rodrigues adianta, ainda, que "tudo está a ser feito para repor a normalidade no abastecimento de água a esta zona do concelho "o mais rapidamente possível".

Autarquia diz que problema será resolvido até ao fim do dia

"Com o aumento da população, no mês de agosto, poderá haver dificuldades no abastecimento, mas esperamos ter o problema solucionado até ao fim do dia. Porém, sem garantias, até porque poderá haver rebentamentos em outros pontos das condutas, devido à pressão causada na rede", vincou.

O município de Miranda do Douro realçou que não há falta de água no concelho devido à seca e reconhece com "humildade" a situação que está a ser gerada por esta "grave avaria" nas condutas de abastecimento de água.