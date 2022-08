Falta de professores pode repetir-se no próximo ano letivo

“Temos muito receio também relativamente àquilo que é a distribuição do serviço aos professores, para que não haja excesso de trabalho e, sobretudo, que não se tenha feito ainda a eliminação daquilo que são plataformas inúteis, repetitivas e que retira aos professores o essencial do seu trabalho, que é o trabalho com os seus alunos”, destaca.

À Renascença , o secretário-geral da FNE, que vai estar reunida com o ministério deste setor, diz que a falta de professores pode ser um cenário repetido no próximo ano.

A pouco mais de um mês do início das aulas ainda não estão resolvidos todos os problemas para que o próximo ano letivo decorra com normalidade. A denuncia é da Federação Nacional de Educação (FNE).

Para que os professores possam realizar alguma tarefa ou atividade eles têm de a justificar antecipadamente, depois têm que apresentar um relatório daquilo que fizeram. Têm de demonstrar as evidências daquilo que fizeram. Não basta ter realizado a atividade”, acrescenta.

Segundo o dirigente, “é preciso sempre criar um conjunto de burocracia, de papéis, de justificações, de relatórios associados a cada atividade, a cada ação, a cada decisão, que só significam que se desconfia. E isto parece-nos que representa no trabalho dos professores um conjunto enorme de inutilidades”.

De acordo com João Dias da Silva, na reunião agendada para logo à tarde vai ser definido um calendário de negociações entre a FNE e o Governo sobre a atratividade da profissão docente e a progressão na carreira.

Já a Federação Nacional dos Professores (FENPROF), que vai reunir também com o Ministro da Educação, vai propor ao ministério a celebração de um protocolo negocial já em setembro.

Quer que fiquem definidas medidas que garantam a atratividade à profissão e uma resposta consistente à falta de professores nas escolas e acusa o Governo de tomar medidas avulsas de curto alcance.

O Governo decidiu no mês passado que os professores com horários incompletos vão ter os contratos renovados no próximo ano letivo e as escolas nas regiões mais afetadas pela falta de docentes, podem completar os horários a concurso nas disciplinas com maior carência.

A Fenprof vai ter um "contador de alunos sem professor" no próximo ano letivo, que estima que voltará a ser problemático, até porque 2022 deverá ser o segundo ano com mais docentes aposentados. Segundo Mário Nogueira, durante este ano civil deverão reformar-se "mais de três mil docentes".