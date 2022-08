Conferências do Estoril regressam com Fukuyama e mais de 50 oradores

O economista e filósofo Francis Fukuyama está entre os mais de 50 oradores que este ano participam nas Conferências do Estoril.



Além de Fukuyama está a prevista a presença de nomes como o jornalista David Wallace-Wells ou a presidente do Parlamento Europeu Roberta Metsola, assim do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e o diretor da Organização Internacional para as Migrações António Vitorino, entre outros.

O evento, que se realiza a 1 e 2 de setembro na Nova SBE, em Carcavelos, vai ter como tema “Re-equilibrar o nosso mundo”.

As Conferências do Estoril realizam-se a cada dois anos, desde 2009. A última edição aconteceu em 2019, mas devido à pandemia, só agora voltam a acontecer.

À margem das conferências, a organização está a preparar também um conjunto de entrevistas dedicadas à temática das startups e ainda uma mini-feira do livro.