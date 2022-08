Sete municípios transmontanos com mais de um milhão de euros para garantir água

De acordo com o Jornal de Notícias, os protocolos vão ser assinados, esta quarta-feira, em Carrazeda de Ansiães, na presença do secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino.

O Fundo Ambiental vai apoiar sete municípios transmontanos com 1,3 milhões de euros tendo em vista a reativação ou melhoramento de captações de água.

A ajuda corresponde apenas a uma parte do investimento que os municípios estão a realizar para mitigar os efeitos da seca.

No fim de junho, mais de um quarto do território do continente estava em seca extrema (28,4%) e o restante território estava em seca severa (67,9%) e seca moderada (3,7%).

De acordo com o IPMA, existem quatro tipos de seca: meteorológica, agrícola, hidrológica e socioeconómica.