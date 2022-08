Profissionais de saúde. ​Pedido de escusa de responsabilidade isenta de indemnização ou condenação?

"Os profissionais, neste caso os da saúde, têm três tipos de responsabilidade: disciplinar, civil e criminal. Significa que, por um erro grosseiro no exercício da profissão, podem responder ao mesmo tempo em três planos distintos. Estas declarações visam isentar os trabalhadores que pretendem dizer que, se houver um erro grosseiro, esse erro é causado pela ausência total de circunstâncias. Os utentes têm hipótese de reclamar não quanto ao profissional em concreto, mas quanto à instituição onde se apresentaram", explica à Renascença Rita Garcia Pereira, especialista em Direito do Trabalho.

Em que situações a declaração pode não valer aos profissionais de saúde? Rita Garcia Pereira explica: “Imagine que eu apresento a declaração, mas naquele turno não se verifica a falta de condições que motivou a apresentação da escusa de responsabilidade? Então aí a mesma declaração não serve."

As decisões dos tribunais nesta matéria têm sido distintas. “Há decisões recentes dos tribunais a eximir a responsabilidade do profissional, mas também encontrei outras decisões a manter a responsabilidade porque o condicionalismo alegado já não se verificava. Naquele caso concreto a escusa era pedida porque não havia profissionais suficientes em escala, mas quando se deu o erro já existiam", o que acabou com a condenação do profissional.

“Mero elemento de pressão”

Visão diferente tem Tiago Leote Cravo, especialista em Direito Administrativo e Responsabilidade Civil, para quem o pedido de escusa de responsabilidade tem mais impacto na pressão do trabalhador junto da entidade patronal do que na justiça.

Considera que o documento, legalmente e na defesa em tribunal, pouco vale. “Não será uma declaração destas a colocar em causa os direitos dos utentes que permanecem intocados e a responsabilidade do Estado mantém-se, juridicamente não isenta o Estado e os profissionais”.