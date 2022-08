Ministério da Agricultura publica medidas excecionais para frutas e hortícolas

Assistência financeira em execução este ano e medidas excecionais e temporárias aplicáveis aos programas operacionais no setor das frutas e produtos hortícolas, como retiradas do mercado, foram hoje publicadas em portaria do ministério da Agricultura e Alimentação. A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, que assina a portaria, lembra que é a invasão da Ucrânia pela Rússia, depois da crise da pandemia, que tem provocado "dificuldades excecionais" no setor das frutas e produtos hortícolas na União Europeia, levando a Comissão Europeia a reconhecer ser necessário atenuar perturbações do mercado, nomeadamente flexibilizando a gestão dos programas operacionais das organizações de produtores.

Segundo a portaria, passam a poder ser objeto de operações de retiradas do mercado os produtos framboesa, mirtilo, amora e morango, de acordo com os montantes máximos de apoio previstos na legislação. Limites de assistência alterados Sobre a assistência financeira da União Europeia, a portaria prevê que, mediante pedido da organização de produtores, seja alterado o limite da assistência financeira para o fundo operacional para 70% das despesas efetivamente executadas, nomeadamente as relativas aos limites de alteração do conteúdo dos programas operacionais e de alteração do fundo operacional. Prazos alterados A execução de pedidos de pagamento de despesas programadas, mas não executadas, é prorrogada até 15 de agosto de 2023 e os pedidos de adiantamento de parte da assistência financeira, no que respeita a despesas programadas e ainda não executadas, passam a poder ser apresentados "no decurso do ano" de 2022.