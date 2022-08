Gastos com a pandemia. Freguesias “ainda não foram ressarcidas”

A Associação Nacional de Freguesias (Anafre) disse esta quarta-feira que estas autarquias “ainda não foram ressarcidas” das despesas relacionadas com a pandemia de covid-19, desde março de 2020 até à presente data, que somam cerca de cinco milhões de euros.

No âmbito de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, o presidente da Anafre, Jorge Veloso (PS), falou sobre o pagamento das despesas assumidas pelas juntas de freguesia no âmbito do combate à covid-19, indicando que este é um tema “caro” e que “demora algum tempo já a ser resolvido”.

Em declarações aos jornalistas no final da audiência, Jorge Veloso afirmou que as juntas de freguesia “ainda não foram ressarcidas” pelo Governo de todos os gastos relacionados com a covid-19 durante todo o período de pandemia.

“Desde março de 2020 até à presente data, porque ainda continuamos a reportar despesas no âmbito da covid”, acrescentou.

Sem um valor concreto do total das despesas, o presidente da Anafre revelou que “se aproxima dos cinco milhões de euros”.

“Aquilo que sabemos é que fazemos todos os meses, até ao dia 15, o reporte para a DGAL [Direção-Geral das Autarquias Locais] das despesas que as freguesias vão executando no âmbito do tratamento à covid e do apoio às famílias no âmbito da covid”, referiu Jorge Veloso, que é também presidente da União das Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades (Coimbra).

O representante das juntas de freguesia adiantou que a Anafre tem tido “várias abordagens” com a diretora-geral da DGAL, Sónia Ramalhinho, que “ainda não transmitiu o termo e o tempo de pagamento dessas mesmas despesas”.