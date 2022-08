Detida mulher suspeita de tentar matar ex-companheiro à facada no Porto

Uma mulher suspeita de ter tentado matar o ex-companheiro com uma faca de cozinha no domingo, no Porto, foi detida terça-feira, anunciou hoje a Policia judiciária (PJ).

Em comunicado enviado à Lusa, a PJ explica que a mulher, detida fora de flagrante delito, e a vítima, um homem de 45 anos "mantiveram uma relação amorosa durante três anos, já terminada e pautada por alguns episódios de agressão".

Segundo a PJ, no domingo, junto a uma zona de estabelecimentos de diversão noturna, "no decurso de uma discussão entre ambos por motivos fúteis", a mulher, também de 45 anos, "empunhando uma faca de cozinha, esfaqueou" o ex-companheiro em plena via pública, causando-lhe ferimentos graves e que implicaram o seu internamento hospitalar.

A mulher, refere a PJ, foi detido "fortemente indiciada pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada".

A detida vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.