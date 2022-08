Apreendidas 4.500 doses de droga e detidas 45 pessoas em Idanha-a-Nova

O Comando Territorial de Castelo Branco da GNR deteve 45 pessoas e apreendeu 4.500 doses de droga no concelho de Idanha-a-Nova, durante uma operação especial de prevenção criminal.



Segundo a nota de imprensa, os indivíduos, entre os 16 e os 54 anos, foram detidos por posse de arma proibida, tráfico de estupefacientes e furtos.

Já sobre o estupefaciente apreendido, a lista apresenta vários tipos de produtos, entre os quais 1.752 doses de cocaína, haxixe, liamba e cannabis em várias formas, anfetaminas e cogumelos, entre outros.

As autoridades apreenderam também mais de 50 mil euros em numerário, 15 libras e 350 mil dongs vietnamitas.

A Operação Egitânea 2022 contou com a colaboração das autoridades francesas, italianas e espanholas que se encontravam no concelho de Idanha-a-Nova devido à realização do Boom Festival. Este festival realizou-se na Herdade da Granja, em Idanha-a-Nova, entre 22 e 29 de julho, com 85% do público estrangeiro.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte da GNR, a operação decorreu sem incidentes.

A nota adianta que, no decorrer de operação, foram ainda elaborados 23 autos de contraordenação por consumo de estupefacientes, tendo sido prestado auxílio a condutores e transeuntes, quer na resolução de acidentes rodoviários, variados incidentes e artigos perdidos e achados.