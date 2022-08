Tribunal de Contas diz que investimentos da Escola Digital estão a decorrer como o previsto

A auditoria realizada à “Aplicação de recursos públicos na digitalização para as escolas” visou examinar a eficácia da execução dos investimentos e do respetivo sistema de acompanhamento e controlo.

A execução do programa Escola Digital está a decorrer como previsto, apesar de ajustamentos em prazos intermédios, anuncia o Tribunal de Contas num relatório publicado esta terça-feira.

Tiago Brandão Rodrigues anunciou, no Parlamento, q(...)

Esta cabimentados 437 milhões de euros, sobretudo no PRR e no PEES (Programa de Estabilização Económica e Social), e pagos 180 milhões de euros até 31 de março de 2022.

O TdC diz que devido à publicação tardia, em maio de 2022, da Resolução do Conselho de Ministros autorizadora da realização de despesas, incluindo adiantamentos, ainda não tinha distribuído aos beneficiários 35 milhões de euros de adiantamentos, dificultando a execução dos respetivos Investimentos, como por exemplo a desmaterialização das provas de avaliação.

As entidades envolvidas no processo, segundo o Tribunal de Contas, identificaram aspetos suscetíveis de melhorar a execução do programa.