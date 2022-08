Pilotos da TAP manifestam-se hoje em Lisboa

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) convocou uma manifestação, para hoje, dirigida aos trabalhadores que não se encontrem ao serviço, contra os “atropelos e injustiças” da administração da TAP e da tutela.



Marcada para as 8h30, em Lisboa, junto ao Terminal de Tripulações do Areeiro (TTA), e a terminar no Campus da TAP.

Em causa, segundo o SPAC, estão das recusas do Conselho de Administração da TAP Air Portugal para realizar reuniões de trabalhadores.

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil espera demonstrar insatisfação face aos “atropelos, injustiças e à forma como a administração e a tutela têm gerido a empresa e a relação laboral com os pilotos”.