Pesquisa da Marinha acrescenta quase 50 mil km2 ao mar português

A Marinha Portuguesa já realizou a "análise a uma área de 47.997 quilómetros quadrados", nos primeiros dois meses de missão. A campanha científica realiza-se no âmbito do programa de mapeamento do mar português.

Numa nota, a Marinha adianta que a área investigada até ao momento, "é equivalente a metade das áreas de Portugal continental e dos arquipélagos juntas". Na atual missão nos Açores, a embarcação "já navegou 6.263 milhas náuticas, o equivalente a mais de 11 mil quilómetros".

O objetivo é "sondar diversas áreas de interesse definidas pelo Instituto Hidrográfico", com vista "a uma maior extensão de mapeamento do fundo marinho" e para "atualização cartográfica".

O navio D. Carlos I tem uma guarnição de 35 militares e é comandado pelo capitão-de-fragata Pedro Aires de Castro.