ERC acusa CMTV de fazer da “morte” e da “tragédia particular” um “espetáculo televisivo”

“Explorou o acontecimento, apelando às emoções, e fomentou o voyeurismo no público, fazendo da morte e da tragédia particular de seres humanos um espetáculo televisivo, em desrespeito pela privacidade dos familiares”, lê-se na deliberação da ERC.

A Entidade Reguladora da Comunicação aponta vários erros e violações das regras jornalísticas à estação CMTV na cobertura da morte por suicídio de uma mãe que pegou fogo ao carro em que seguia com as duas filhas menores. Uma delas, de três anos, acabou por morrer também. O caso remonta a março deste ano.

A análise que a ERC fez da cobertura desta história permitiu verificar que a duração dos diretos, bem como a sua frequência, não encontra correspondência com a atualização das informações. “Bem pelo contrário, o mesmo conjunto de factos é frequentemente repetido de forma exaustiva”, enfatiza o regulador.

CMTV defende-se com "exercício do direito de expressão e liberdade de imprensa”

Chamada a pronunciar-se a CMTV refere que considera “inegável o interesse público do caso […], em grande parte devido à discussão pública gerada e pela correspondente sensibilização da sociedade em geral para as questões sociais que lhe estão subjacentes […] e que justificam o legítimo interesse por parte da sociedade em obter a informação que se mostre relevante para a plena compreensão e conhecimento do mesmo, bem como as suas implicações sociais mais amplas.”

E defende que as imagens do carro a arder são enquadradas “tão-só no sentido de retratar a realidade fática tal como a mesma ocorreu”, e que as imagens não são mais do que “um exercício do direito de expressão e liberdade de imprensa.”

A CMTV concede que “o conteúdo difundido aborda um tema sensível”, mas que contudo, “uma coisa é a violência do acontecimento e outra coisa é imputar esses danos à notícia”.