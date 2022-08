Ensino Superior. Diretores de escolas pedem alargamento da medida que prevê vagas para alunos carenciados

Sobre a abertura de 500 vagas, o presidente da ANDAEP reconhece que é um “número redutor”, tendo em conta que na 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que está neste momento a decorrer, abriram cerca de 54 mil vagas em todo o país.

Apesar de considerar redutor, Filinto Lima considera que seria “um primeiro impulso”.

Segundo o Jornal de Notícias, que cita o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, “a medida não avançou no concurso nacional de acesso”, mas “durante este ano será promovida uma reflexão sobre o regime geral de acesso ao ensino superior, ocasião em que esta matéria será ponderada”.

Esta medida é uma das principais novidades do Plano Nacional Contra o Racismo e discriminação, aprovado em julho do ano passado, que previa quadruplicar as vagas para alunos desfavorecidos em três anos. Assim, no próximo ano iriam abrir mil vagas, no seguinte seriam 1.500 e em 2025 já seriam 2.000 vagas para alunos de escolas TEIP.

Além das vagas no concurso nacional de acesso ao ensino superior, o plano prevê igualmente a criação de vagas adicionais para alunos de escolas TEIP no acesso a cursos técnicos superiores profissionais (TESP): 150 lugares em 2023, 300 em 2024 e 300 em 2025.