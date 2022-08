Encontrado corpo de homem desaparecido na barragem de Montargil

O corpo do homem, de 48 anos, que tinha desaparecido hoje na barragem de Montargil, no concelho de Ponte de Sor (Portalegre), já foi encontrado pelas autoridades, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre explicou que o cadáver foi encontrado cerca das 16h00 e já foi retirado da água, mas ainda se encontra no local.

A morte aconteceu "por afogamento", acrescentou a fonte.

O alerta para o desaparecimento do homem na albufeira, na zona do parque de campismo local, foi dado às autoridades às 14h01, indicaram à Lusa fontes do CDOS e da GNR.

A operação de buscas mobilizou meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 25 operacionais, incluindo mergulhadores, apoiados por 10 veículos e uma embarcação de socorro.