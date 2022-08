Chamas extintas em Penacova. Três fogos ativos em Portugal continental

O fogo na localidade de Lorvão, em Penacova, distrito de Coimbra, foi dado como extinto às 3h18, disse à Lusa fonte da proteção civil nacional.

No local do incêndio, que deflagrou às 15h31 de segunda-feira, mantêm-se 268 operacionais apoiados por 84 meios terrestres, de acordo com a informação disponível às 0h30 no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com o site da ANEPC, às 6h10 existiam três incêndios ativos que mobilizavam 110 operacionais apoiados por 30 meios terrestres.

Cerca de 350 operacionais, apoiados por 112 viaturas, estavam integrados nos trabalhos de rescaldo em quatro outros incêndios.

Em conclusão encontravam-se 17 incêndios, que concentravam 660 operacionais, com 203 meios terrestres.

O estado de alerta especial vermelho entrou em vigor esta terça-feira nos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu, com o reforço da fiscalização pela GNR e pelas Forças Armadas.

O perigo de incêndio rural vai manter-se em risco máximo de incêndio no interior Norte e Centro do continente pelo menos até quinta-feira, prevê o IPMA.