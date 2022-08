Fogo em Ourém está controlado

O fogo em Ourém, que deflagrou no domingo e que ao início da manhã era o que mais meios mobilizava, foi dado como dominado.

"O incêndio já foi dado como dominado. De facto, é um incêndio que no veio a preocupar durante a noite toda, mas conseguimos dá-lo como dominado às 7.10", disse à agência Lusa o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

No terreno continuam 428 elementos, apoiados por 129 viaturas, em trabalhos de rescaldo e vigilância.

Mais a norte continuam em curso os incêndios dos concelhos de Vila Verde, em Braga, e de Amarante, no Porto.

À Renascença, Pedro Araujo, comandante da Autoridade Nacional da Proteção Civil, avançava que apesar de estarem ativos não há habitações em risco.

Devido ao risco de incêndio e às previsões meteorológicas, os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu vão ficar a partir de terça-feira em alerta especial vermelho.

Avisando que a seca extrema se deverá manter até setembro, o ministro Carneiro deixou claro que permanece a proibição do uso de fogo e máquinas nos locais de risco muito elevado e máximo "porque aí reside uma parte do perigo de incêndio que tem vindo a ser detetado" no estudo das causas dos fogos.