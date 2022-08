Descolamento da placenta terá provocado morte de bebé em Santarém

Ainda não está concluído o inquérito do Centro Hospitalar do Médio Tejo ao caso da grávida que, na última semana, perdeu o bebé no Hospital de Santarém.

A mulher teve que viajar cerca de 100 quilómetros, entre a sua casa e Santarém, alegadamente, porque a urgência de obstetrícia e ginecologia estaria encerrada em Abrantes.

A informação foi recolhida esta segunda-feira pela Renascença junto do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que integra os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas.

A autópsia ao feto ainda não foi realizada, mas suspeita-se que na origem da morte do bebé tenha estado um descolamento assintomático da placenta, apurou a Renascença.

A grávida era habitualmente seguida no setor privado, havendo anteriormente um único registo de uma passagem pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo, para uma consulta de rotina.