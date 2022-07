Lar de idosos em Mafra evacuado devido a incêndio

As autoridades evacuaram esta tarde um lar de idosos com 30 pessoas em Mafra, devido ao incêndio que nesta altura mobiliza 362 operacionais, 97 meios terrestres e cinco meios aéreos.

A informação é avançada à Renascença pelo comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que fala de "uma atitude meramente preventiva, não só pelo fogo mas também pelo fumo, que tem na população mais idosa um efeito prejudicial".

Também no concelho de Ourém, distrito de Santarém, o incêndio já levou a algumas evacuações. "Foram evacuados alguns lugares numa atitude preventiva, para que não se registem mais feridos, uma vez que no concelho de Ourém, na primeira hora de incêndio houve registo de dois feridos civis", diz o comandante.

Estes dois feridos, segundo adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém à Lusa, são dois civis que foram assistidos "por ansiedade".

Os incêndios de Mafra e Ourém são os dois a preocupar mais as autoridades este domingo. Segundo o comandante da Proteção Civil, "cada um dos incêndios terá duas frentes ativas, mas estamos a assistir a uma rotação do vento e alguns dos flancos podem tornar-se frentes e as frentes flancos".

Ainda assim, "uma parte signficativa da frente de Ourém atingiu a zona que já tinha ardido no início do mês. Aí a situação ficará resolvida", adianta Paulo Santos.



"O grande problema são as habitações, as aldeias que ficam na zona de influência do incêndio quando começa a deixar a zona de floresta e aproxima-se do interface urbano-rural. Aí sim tem havido alguns constragimentos, situações mais perigosas".

O comandante adianta que as evacuações poderão continuar. "Consoante o comando de operações vai definindo as áreas para onde o incêndio poderá progredir, os serviços vão fazendo as evacuações preventivas, nomeadamente da população mais idosa", explica.