Encontrado corpo do homem de 28 anos desaparecido em Figueiró dos Vinhos

O corpo do homem de 28 anos que desapareceu no sábado em Figueiró dos Vinhos, enquanto praticava desportos náuticos, no Rio Zêzere, foi encontrado este domingo.

O homem "foi encontrado hoje por volta das 10h00, e estava desaparecido desde ontem [sábado] à tarde", enquanto praticava desportos náuticos, disse a mesma fonte da GNR.

Segundo explicou à agência Lusa, "o rapaz fazia habitualmente canoagem e caiaque e foi dado o alerta enquanto praticava ontem (sábado) no Rio Zêzere, o que indica que, à partida, terá morrido por afogamento".

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta foi dado às 16:05 de sábado, em Foz de Alge, na freguesia de Arega, e as buscas mobilizaram 29 operacionais apoiados por 14 veículos.

O corpo do cidadão encontrado hoje fazia parte da corporação dos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos que hoje participa na cerimónia dos 65 anos dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, também no distrito de Leiria, presidida pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

"A imposição de divisas a bombeiros de terceira, de 17 estagiários da escola de bombeiros conjunta, em Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Cernache de Bonjardim, foi cancelada, por decisão da direção do comando face à morte trágica do jovem", disse à agência fonte dos bombeiros.