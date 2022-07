Dois civis feridos em incêndio em Ourém

Um fogo em Ourém, no distrito de Santarém, já causou dois feridos civis este domingo. O incêndio, que teve início às 15h25, lavra com grande intensidade e é um dos que mais preocupa a esta hora. No combate às chamas estão envolvidos 290 operacionais, 70 meios terrestres e nove meios aéreos.

"Na localidade de Rio de Couros e Casal do Ribeiro, temos um incêndio a desenvolver-se em eucaliptal e pinhal com muita intensidade e onde já temos registo de dois feridos", confirmou à Renascença o Comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Outros fogos a causar preocupação, por terem potencial para evoluir nas próximas horas: o que lavra em Mafra, no distrito de Lisboa, onde estão já 6 meios áereos; o incêndio no concelho de Bragança, outro em Paços de Ferreira e outro em Gondomar, distrito do Porto.

O de Góis está em fase de conclusão, e o de Vila Pouca de Aguiar em resolução, mantendo-se no terreno mais de 100 operacionais.