Cerca de 120 concelhos em risco máximo de incêndio

Cerca de 120 concelhos localizados sobretudo no interior Norte e Centro do país apresentam perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O Algarve está tendencialmente em risco muito elevado e quase todo o Alentejo em risco elevado de incêndio.

Em risco moderado de incêndio estão apenas 21 municípios do continente, localizados numa faixa amarela junto ao litoral da costa ocidental, entre Oliveira do Bairro (Aveiro) e Póvoa de Varzim (Porto) e na região Oeste, além dos municípios de Setúbal Sines, Albufeira, Faro e Olhão.

Segundo o IPMA, apenas o concelho de Esposende, em Braga, está hoje sem risco de incêndio.

O perigo de incêndio rural vai manter-se em risco máximo de incêndio no interior Norte e Centro do continente, pelo menos, até quinta-feira.

O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente, com céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na faixa costeira ocidental e, durante a tarde, no interior Norte e Centro, e uma pequena subida de temperatura.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus (em Setúbal) e os 26 (em Portalegre) e as máximas entre os 29 (em Sagres) e os 40 (em Santarém e em Braga).