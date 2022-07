Carrazeda de Ansiães. Despiste com jovens faz um morto e seis feridos

Um dos feridos graves do acidente ocorrido, durante a madrugada, em Carrazeda de Ansiães morreu no Hospital de Vila Real para onde tinha sido transportado.

Fonte dos Bombeiros de Carrazeda de Ansiães disse à Lusa que se trata de uma rapariga.

No mesmo hospital encontram-se mais cinco feridos, três dos quais em estado grave e dois ligeiros.

Para o Hospital de Santo António, no Porto, foi transportado de helicóptero um outro ferido em estado "muito grave".

As vítimas, com idades aparentes de 18/19 anos, viajavam todas no veículo, que se despistou cerca das 5h45 na entrada da vila de Carrazeda de Ansiães.





[notícia atualizada às 12h42]