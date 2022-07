Reacendeu o incêndio de Vila Pouca de Aguiar

Na última hora reativaram-se alguns focos de incêndio em Vila Real, apurou a Renascença junto do comando de Operações de Socorro local.

As chamas estão a ser combatidas por 348 bombeiros, que já estão a ser ajudados por dois meios aéreos.

O incêndio, que deflagrou na quarta-feira em Revel, Vila Pouca de Aguiar, tinha sido dado como dominado pelas 21h30 de sexta-feira.



Segundo a autarquia, Vila Pouca de Aguiar perdeu cerca de 4.000 hectares de pinhal, mato e culturas agrícolas nos dois grandes incêndios que lavraram no concelho nas duas últimas semanas, com um prejuízo financeiro elevado para as populações locais.



Também no distrito de Braga, em Paredes no concelho de Fafe há outro fogo a ser combatido por 48 bombeiros e um meio aéreo.

Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, há nesta altura quatro fogos ativos em todo o país.