Médicos de Saúde Pública não veem necessidade de apertar medidas contra Monkeypox em Portugal

Não há, por enquanto, necessidade de implementar medidas restritivas ou mais agressivas para conter a varíola dos macacos em Portugal. Os médicos de saúde pública dizem que a situação é relativamente calma no país. Bastante diferente do que se passa em Espanha, que já regista duas vítimas mortais por infeção com o virus Monkeypox e quase 4.300 casos.

Gustavo Tato Borges, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP), considera ainda não ser necessário fazer como Nova Iorque, que declarou o estado de emergência, para mobilizar recursos e fundos para combater a doença.

"Neste momento não vejo necessidade de assumirmos algum comportamento mais restritivo ou agressivo no combate a esta doença. Não temos um aumento substancial de casos, por isso nesta fase penso que não haverá necessidade de aumentar o nível de alerta. Se a situação se agravar, com um aumento rápido do número de infeções, poderemos ter de tomar outras medidas", disse, em declarações à Renascença.



O facto de Portugal ainda não ter tido nenhum caso particularmente grave ou mortal, para o médico, pode ser explicado por "termos a infeção a circular numa população jovem, maioritariamente saudável, em que aqueles que têm alguma comorbilidade, devido à sua juventude, têm conseguido resistir".

Mesmo assim, o presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública sublinha que está, agora, provado, que o vírus pode ser mortal, pelo que apela ao cuidado individual como forma de travar o avanço da doença.

"É mais um alerta para a nossa população saber que se deve proteger, deve minimizar os contactos de risco e caso seja identificado como caso positivo, evitar todo e qualquer contacto próximo das pessoas com quem convive".

Portugal tem, nesta altura, 633 casos de varíola dos macacos confirmados.