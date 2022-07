Marcelo lamenta morte de irmãos emigrantes em acidente de carro

O Presidente da República lamentou na sexta-feira a morte de dois irmãos portugueses que viviam em França e que morreram num acidente de viação em Espanha quando se dirigiam para Portugal.

Numa nota no site da Presidência da República, pode ler-se que Marcelo Rebelo de Sousa "apresenta as mais sinceras condolências à família dos dois irmãos falecidos num acidente de viação em Espanha, desejando também as melhoras ao pai".

"Regressando de França para umas merecidas férias, os nossos compatriotas viram a vida ceifada na plena juventude num terrível acidente", concluiu.

De acordo com informações avançadas pelo site Zamora24horas.com, o despiste ocorreu na quinta-feira, pouco antes das oito da manhã, na A52, no município de Requejo, na província espanhola de Zamora.

No carro, com matrícula francesa e que capotou várias vezes, seguia ainda o pai dos dois jovens, um homem de 51 anos, que foi transferido de helicóptero médico para o Complexo de Assistência da Universidade de León.

Não são conhecidas as causas do acidente.