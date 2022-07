Incêndios em Leiria. Secretária de Estado nega falhas no SIRESP

A secretária de Estado da Proteção Civil garante não ter havido falhas no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) durante os incêndios de julho em Leiria. Patrícia Gaspar fala de uma má utilização dos meios.

"Não houve falhas no sistema SIRESP, o que aconteceu - e tive a oportunidade já hoje de explicar – foi um teatro de operações de grande complexidade, com muitos operacionais, em que houve em determinados momentos uma má utilização dos equipamentos de rádio", justificou aos jornalistas no antigo posto fronteiriço de Vilar Formoso, à margem da campanha anual de Segurança Rodoviária "Sécur'été 2022 - Verão em Portugal".

Nestas declarações garantiu que a falha foi detetada e rapidamente corrigida. "Não houve qualquer impacto naquilo que é a conduta das operações", sublinhou a secretária de Estado, negando a existência de qualquer problema estruturante na rede.

"Foi apenas uma questão de má utilização e que foi rapidamente corrigida", insistiu.