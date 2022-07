Incêndios. Definidos os critérios para as zonas vigiadas por câmaras em drones

O histórico e a causalidade de ignições anteriores, a dimensão e perigosidade da vegetação combustível e o índice meteorológico de incêndio são os critérios para a utilização de câmaras de videovigilância portáteis, instaladas em sistemas de aeronaves não tripuladas.

Segundo uma nota do Ministério da Administração Interna, e na sequência da aprovação do despacho que autoriza a utilização destas câmaras de videovigilância portáteis, para proteção florestal e deteção de incêndios rurais, foi definido que as nove câmaras serão instaladas nas áreas florestais de maior risco, em zonas sombra e em áreas com maior histórico de ocorrência de incêndios florestais, designadamente em zonas desabitadas, de grande fragilidade e densidade florestal.

Para a eleição dos locais será levada em conta o histórico das ignições entre 2016-2021, a causalidade das ignições registadas em 2021, as manchas contínuas de vegetação combustível superiores a 500 hectares e a perigosidade de manchas e o Índice Meteorológico de Incêndio diário. .