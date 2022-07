Controlado o incêndio em Góis que conta com mais de 300 operacionais

O presidente da Câmara Municipal de Góis disse hoje à agência Lusa que o incêndio em Góis está controlado, apesar de continuar a contar com mais de 300 operacionais no terreno apoiados por mais de 100 meios.

"O incêndio, felizmente, já está controlado. Não arderam casas de primeira habitação, apenas um ou outro barracão. A frente que está mais ativa é a que está em direção a Miosinho, mas está muito longe", afirmou o autarca Rui Sampaio.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, o alerta foi dado às 14:48 e, neste momento, segundo o ponto de situação efetuado às 18:55, combatem as chamas 349 operacionais apoiados por 96 viaturas e oito meios aéreos.

O incêndio deflagrou em Amioso Cimeiro, na freguesia de Álvares, a freguesia mais a sul do concelho de Góis, no distrito de Coimbra, e que faz fronteira com o distrito de Leiria.

Também no distrito de Coimbra, no concelho de Montemor-o-Velho, um incêndio, igualmente, em povoamento florestal, deflagrou pelas 16:52 e conta, neste momento, segundo a página oficial da proteção civil com 133 operacionais apoiados por 38 viaturas e um meio aéreo.

"Este incêndio já está controlado, ainda passou a autoestrada [A1], mas não foi preciso cortar", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão.

Este incêndio deflagrou em Volta da Tocha, na freguesia de Arazede e, pelas 16:00, a página da proteção civil classificava o combate como estando em fase de resolução.