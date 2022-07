Urgências obstétricas. Consulte o calendário de encerramentos dos próximos dias

Mantém-se os constrangimentos, devido à falta de médicos, em vários serviços de obstetrícia/genecologia e blocos de parto, de norte a sul do país.

Em Lisboa, no Hospital S. Francisco Xavier, o bloco de partos vai encerrar às 9h00 desta sexta-feira e por um período de 24 horas. Voltará a encerrar às 21h00 de sábado até às 9h00 de domingo.

Já o Hospital Garcia de Orta, em Almada, tem limitações na urgência de obstetrícia e no bloco de partos, esta sexta-feira, entre as 8h00 e as 20h00.

O Hospital Nossa Senhora do Rosário, que integra o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, encerra o bloco de partos entre as 9h00 e as 21h00 de sábado.

Ainda segundo as informações que constam no portal do Serviço Nacional de Saúde, o Hospital Distrital das Caldas da Rainha, que integra o Centro Hospitalar do Oeste, vai ter encerrados o bloco de partos e o serviço de urgência obstétrica/Ginecológica a partir das 9h00 desta sexta-feira para reabrirem 24 horas depois.

A norte, o serviço de urgências e a sala de partos do Hospital de Braga só reabrem às 20h00 desta sexta-feira.

O Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro não irá receber grávidas no domingo entre as 08h30 e as 20h00.

Mais a sul, o hospital de Beja encerra o serviço de ginecologia e o bloco de partos no sábado às 8h00 para reabrir 24 horas depois.