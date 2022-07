Investigadores criam rede de comunicações em drones para dar resposta a desastres naturais

Para dar resposta a desastres naturais, um grupo de investigadores do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), do Porto, com recurso a uma tecnologia inovadora, criou uma rede de comunicações em drones.

Único parceiro português do projeto internacional ResponDrone – Situational Awareness System for first responders, ao INESC TEC coube a tarefa de desenvolver uma solução de comunicações sem fios, sustentada por drones, que garanta o contacto entre equipas de emergência, seja no terreno, seja nos centros de comando.

“Desenvolvido com o objetivo de simplificar e acelerar a avaliação de situações de catástrofe natural, a partilha de informação, a tomada de decisão e a gestão de operações, o projeto ResponDrone vem garantir um sistema inovador que permite às equipas de socorro responder com mais rapidez, eficácia e eficiência a uma emergência, salvando mais vidas”, refere em comunicado, enviado à Renascença, este instituto ligado a atividades de investigação científica e desenvolvimento tecnológico.

O projeto, que arrancou em 2019 e terminou este ano, “utiliza drones para apoiar nestas operações, através de uma solução de comunicações sem fios que, mesmo em casos de falha de cobertura móvel ou necessidades de reforço de capacidade no local do desastre, mantém a ligação web entre as equipas de socorro e o centro de comando”, acentua o INESC TEC.

“Num cenário de emergência, existe muita dificuldade em gerir as fontes de informação, em fazer um rápido levantamento do ponto de situação, em perceber como está a evoluir um incêndio ou uma cheia, por exemplo, porque não existem sensores no local que possam fornecer esses dados”, explica Hélder Fontes, um dos investigadores que participou neste projeto.

Em casos de desastre natural, as comunicações são, muitas vezes, afetadas, ficando sobrecarregadas ou danificadas, o que leva o especialista a alertar para a situação das “vítimas que ficam sem conseguir pedir auxílio e as equipas de emergência impedidas de coordenar corretamente os recursos que têm no terreno”.