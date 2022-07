Esquadra móvel da PSP no Porto avariou e foi rebocada

A esquadra móvel da PSP inaugurada esta tarde na praça da Batalha, no Porto avariou, notícia o Jornal de Notícias.

O mesmo jornal escreve que uma falha elétrica estará na origem da avaria, e publica imagens que mostram a unidade móvel a ser carregada para uma carrinha da polícia.

A esquadra móvel do Porto foi inaugurada às 18h00 e deveria receber queixas dos cidadãos na via pública, mas avariou cerca das 22 horas.

Durante estas quatro horas, não terá recebido nenhuma queixa, avança o JN.

A unidade móvel de atendimento da PSP, lançada esta quinta-feira no Porto, vai operar em cinco locais da cidade, durante o período da tarde e noite, com o objetivo de "aproximar" os agentes dos cidadãos e turistas, foi hoje revelado.

"A unidade móvel de atendimento te por base uma estratégia definida a nível nacional que visa aumentar a proximidade da PSP com o cidadão", afirmou, em declarações aos jornalistas, subcomissário do Comando Metropolitano da PSP do Porto, Ricardo Claro.

No concelho do Porto serão cinco os locais onde a unidade móvel de atendimento vai operar, nomeadamente, na Praça da Batalha, na Praça Gomes Teixeira, na Estação da Trindade, na rua da Estação (próximo da Estação de Campanhã) e na rua do Molhe (na interceção da Avenida Montevideu junto à praia da Foz).

"A unidade móvel vai variando nestes locais", disse, acrescentando que, tendo em conta o "maior fluxo de turistas e cidadãos na via pública", a infraestrutura vai funcionar durante a tarde e a noite, subdividindo-se em três turnos (entre as 16h00 e 20h00, entre as 21h00 e 00h00, e entre as 00h00 e 05h00).