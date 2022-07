Chefes da urgência do Hospital de São Francisco Xavier reúnem-se com Conselho de Administração

Os chefes de equipa do serviço de urgência do Hospital São Francisco Xavier pediram para reunir-se com o Conselho de Administração e à Direção do Serviço de Urgência Geral do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO).

A Administração aceitou e o encontro terá lugar esta sexta-feira ao meio-dia.

Em causa estarão os problemas do hospital cujos alguns serviços têm funcionado de forma condicionada devido à falta de pessoal.

Segundo a Agência Lusa, os chefes de equipa do serviço de urgência terão apresentado uma carta de demissão. No entanto, ao que a Renascença apurou, a fonte da administração não recebeu até ao momento qualquer documento nesse sentido.