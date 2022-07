​Unidades móveis terão dois polícias e em articulação com polícia municipal

As unidades móveis de atendimento da PSP entram em funcionamento esta quinta-feira à tarde, a partir das 16h00, e cada uma terá dois polícias.



Segundo o ministro da Administração Interna, que na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros deu conta de alguns pormenores sobre estas novas estruturas.

A unidade de Lisboa vai estar entre as 16h00 e as 20h00 na Praça do Comércio; depois entre as 21h00 e as 24h00 no Rossio. Durante a madrugada, até às 4h00 estará na Praça Luis de Camões e depois, das 4h00 às 8h00, no Cais do Sodré.

Já a do Porto, vai estar entre as 16h00 e as 24h00 na Praça da Batalha e depois, até às 6h00, na Praça Gomes Teixeira.

O governante explicou ainda “cada unidade terá dois polícias, um polícia que faz o atendimento e um polícia que cuida das questões de segurança do espaço, em articulação com o seu colega”, admitindo que pode haver dias em que estas unidades móveis funcionarão “com mais do que dois policias”.

Já sobre a forma “como se deslocará no meio urbano, será objeto de articulação operacional entre os Comandos Metropolitanos e as Polícias Municipais”, acrescentou.

O ministro referiu também que "as unidades móveis pretendem manter elevados níveis de proximidade com os cidadãos".



José Luis Carneiro explicou ainda que as unidades móveis fazem parte da estratégia de segurança urbana que "brevemente" será divulgada e que, neste âmbito, "conta com outros instrumentos que pretendem revalorizar, nomeadamente, os contratos locais de segurança, os progranas Noite Segura, Escola Segura, Idosos em segurança".

O ministro da Administração Interna referiu que "foi necessário antecipar" a medida das unidades móveis da PSP, porque quiseram resposta a uma "preocupação dos autarcas de Lisboa e do Porto"