Três feridos após encapuzados dispararem tiros dentro de um bar do Porto

Três pessoas ficaram feridas sem gravidade na madrugada desta quinta-feira, após dois encapuzados terem efetuado vários disparos no interior de um bar no Porto, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com a fonte das Relações Públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto, as vítimas receberam tratamento hospitalar aos ferimentos ligeiros que sofreram.

O incidente ocorreu cerca das 4h00 no Shishas Bar, na Rua da Torrinha, no centro da cidade do Porto.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

No fim de semana passado, um homem morreu de madrugada junto a uma discoteca no Parque das Nações, em Lisboa, depois de ter sido alvo de várias agressões.