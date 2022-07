​Investimento de 600 milhões de euros para polícias não inclui recursos humanos

O Governo aprovou esta quinta-feira um programa de investimento de cerca de 600 milhões de euros nas forças de segurança, uma verba que não inclui reforço de recursos humanos.



O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, esclareceu que as verbas vão ser aplicadas em infraestruturas e equipamentos e num período de tempo até 2026.

“Trata-se do maior volume de investimento de sempre na modernização, na requalificação e na dignificação das condições de trabalho das forças de segurança”, afirmou o governante, em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros.

José Luis Carneiro revelou ainda que estas verbas não incluem recursos humanos, lembrando que em 2021 foram recrutados 2.400 polícias e guardas e neste ano de 2022 está em curso a contratação de 2.600 polícias e guardas.

