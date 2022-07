Inspeção-Geral da Saúde abre inquérito após morte de bebé

A mulher, de 41 anos e com uma gravidez considerada de risco, deslocou-se ao Hospital de Santarém, uma vez que a Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Abrantes estaria fechada.

"A IGAS abriu um processo de inspeção para perceber se a deslocação ao Hospiral de Santarém se deveu à impossibilidade de ser atendida no Hospital do Médio Tejo, e se lhe foram prestados os cuidados de saúde adequados", disse em conferência de imprensa, Lacerda Sales.

O secretário de Estado da Saúde, Larcerda Sales, quis "lamentar a morte do bebé, e apresentar a minha solidariedade com a família do bebé, independentemente da causa real e do decorrimento do processo", adiantou.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo, que integra os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, anunciou a abertura de um inquérito ao caso e adianta que a mulher "não foi acompanhada ou vigiada pelo serviço de Ginecologia-Obstetrícia do CHMT".

A grávida terá ido apenas ao Hospital de Abrantes no dia 18 de julho para a realização de um CTG, segundo o Centro Hospitalar do Médio Tejo.

No final da reunião do conselho de ministros desta quinta-feira, a ministra da Presidência pronunciou-se sobre o caso.

Mariana Vieira da Silva endereçou condolências à família e confirmou a abertura de um inquérito por parte do hospital.

“Além das condolências a prestar às famílias,a informação de que disponho neste momento é a que existe na comunicação social e que decorre dos comunicados do Hospital de Santarém e do Hospital do Médio Tejo. Não existe ainda uma evidência do exato historial. Não é isso que mais importa neste momento para a família, mas eu neste momento não tenho mais nada a acrescentar a não ser que o Hospital do Médio Tejo anunciou que abriu um inquérito e que é preciso aguardar pela informação”, disse a ministra da Presidência.

[notícia atualizada às 19h56]