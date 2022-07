Incêndio. Duas aldeias preocupam em Vila Pouca de Aguiar

As aldeias de Reboredo e Vales, Vila Pouca de Aguiar, são as que "inspiram maior preocupação" esta tarde e, por precaução, algumas pessoas com dificuldade de mobilidade foram retiradas das suas casas para o interior destas localidades.

A informação foi avançada à agência Lusa pelo presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar, Alberto Machado, que disse que a frente deste incêndio que causa mais preocupações é a que está entre as aldeias de Reboredo e Vales.

O autarca precisou que não houve, até ao momento, evacuação das aldeias, mas que, por precaução, algumas pessoas mais idosas ou com dificuldade de locomoção e que residem em casas mais periféricas e próximas da área florestal, foram retiradas das suas habitações para o interior destas localidades.

Alberto Machado disse que se trata de "ações preventivas" e salientou que os meios estão preparados.

"Inclusive nós ativámos a ação social municipal para se for necessário deslocalizar as pessoas para Vila Pouca de Aguiar", disse.

O vento e o combustível são os" principais inimigos" do combate a este incêndio que, segundo o autarca, continua a evoluir em duas frentes.

"O vento está a provocar uma velocidade de fogo muito grande", salientou.

Segundo o "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo mobilizava, pelas 17:30, 400 operacionais, 118 viaturas e 10 meios aéreos.

O alerta para o fogo foi dado às 17:14 de quarta-feira e, em pouco tempo, verificou-se uma grande mobilização de meios para esta ocorrência que teve uma progressão muito rápida em zona de pinhal.