Dezassete homicídios em seis meses, mais de metade de todo o ano de 2021

De acordo com as estatísticas, entre janeiro e junho havia 2.310 reclusos por violência doméstica, o equivalente a mais de metade das pessoas que estavam presas pelo mesmo crime em 2021, que registou um total de 4.512 reclusos.

O portal ressalva que os dados sobre homicídios reportam-se a criminalidade investigada pela Polícia Judiciária, pelo que "são provisórios até ao registo do trânsito em julgado das respetivas decisões" em tribunal, estando "sujeitos a modificações decorrentes, nomeadamente, da alteração da qualificação do crime".

A violência doméstica matou no primeiro semestre 16 mulheres e uma criança, mais de metade das vítimas de 2021, que registou 23 homicídios, cinco dos quais de homens e dois de menores, indicam estatísticas oficiais.

Nos primeiros seis meses do corrente ano, 1.855 pessoas cumpriam pena de prisão efetiva e 455 estavam em prisão preventiva, enquanto em 2021 havia 3.565 em prisão efetiva e 947 em prisão preventiva.

Na primeira metade do ano de 2022, a pulseira eletrónica foi aplicada como medida de coação a 1.553 pessoas, o equivalente a mais de metade do universo de 2021, que contabilizou 2.772 pessoas com o mesmo sistema de vigilância.

Os dados revelam que 3.211 vítimas de violência doméstica estavam em casas de acolhimento no primeiro semestre de 2022, o correspondente a mais de metade do total acumulado em 2021 (4.364).