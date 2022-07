Comboios. Cimeira ibérica será "ideal" para anunciar alta velocidade para a Galiza

A próxima cimeira ibérica, a realizar no Minho no último trimestre do ano, "será o momento ideal" para anunciar projetos de alta velocidade ferroviária que ligarão Portugal à Galiza, disse esta quinta-feira, em Viana do Castelo, o ministro das Infraestruturas.

"Nós teremos uma cimeira ibérica muito em breve, eu acho que esse será o momento ideal", respondeu o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, a uma questão da Lusa acerca das sucessivas apresentações da Infraestruturas de Portugal (IP) sobre o tema, mas sem uma concretização definitiva.

O governante falava aos jornalistas em Viana do Castelo, após a viagem inaugural das primeiras carruagens Arco renovadas, compradas à espanhola Renfe em 2020 por 1,65 milhões de euros, num total de 51 unidades.

"Posso-vos garantir que nós estamos a trabalhar bem com o lado espanhol, tanto com o Governo espanhol como com o Governo da Galiza, e portanto as coisas estão a correr bem", disse Pedro Nuno Santos, assegurando que "a vontade de ligar a Galiza ao resto de Portugal é fundamental para todos os lados" da fronteira.

Segundo o ministro, "é do interesse tanto da Galiza como de Portugal" existir a ligação.

Questionado sobre se Lisboa e Madrid poderiam bloquear as ambições regionais, Pedro Nuno Santos disse:

"Não, não vão. Nós queremos, a Galiza quer."