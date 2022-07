Saída da A4 para nó de Ermesinde no sentido Vila Real-Porto cortada esta noite

A saída da Autoestrada 4 (A4) para o nó de Ermesinde, em Valongo, estará cortada no sentido Vila Real - Porto, entre as 21h00 de hoje e as 4h00 de quinta-feira, devido a obras, segundo um comunicado da Brisa.

"Deixará de ser possível sair da A4 no nó de Ermesinde, para quem se desloca na direção de Vila Real/Ermesinde, entre as 21h00 desta quarta-feira, 27 de julho, e as 4h00 de quinta-feira, 28 de julho", pode ler-se num comunicado da Brisa Concessão Rodoviária.

A empresa informa que "no âmbito das obras de Reformulação do Nó de Ermesinde e Praças de Portagem, irá desenvolver trabalhos necessários à alteração de dispositivos de balizamento e segurança".

"O trânsito, em locais apropriados, será desviado por percursos alternativos devidamente sinalizados", refere a Brisa, agradecendo "antecipadamente a compreensão e colaboração de todos utilizadores das vias interferidas".

As obras de alargamento da A4 no sublanço Águas Santas – Ermesinde, incluindo a construção de um novo túnel, foram iniciadas em 2015, estiveram paradas e retomaram em 2020.