Portugal sem fogos ativos após fogo na Trofa ser dominado

O incêndio que deflagrou na tarde de terça-feira em zona de mato na freguesia de Covelas, concelho da Trofa (Porto), foi dado como dominado às 3h15

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, por volta das 5h30, encontravam-se no local 167 operacionais auxiliados por 54 viaturas.

Esta madrugada, às 2h26, também o incêndio que deflagrou na terça-feira na Bendada, concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, foi dominado.

De acordo com a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Portugal encontra-se neste momento sem fogos ativos, quatro em fase de resolução e 17 em fase de conclusão, com 871 bombeiros e 275 viaturas a apoiar estas operações.

O Governo decidiu na terça-feira que não é necessário voltar a ativar a situação de alerta para responder aos incêndios florestais, uma vez que as previsões meteorológicas apontam para um "quadro normal de verão".

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os próximos dias serão de algum calor e vento, sobretudo no litoral, mas dentro daquilo que é habitual durante o verão.

Os distritos de Beja e Faro vão passar de alerta vermelho para laranja, devido ao risco de incêndios rurais, e Braga, Porto, Viana do Castelo e Aveiro passam para azul, de risco moderado.