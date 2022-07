“Livro à porta” em Lamego para que todos tenham acesso à leitura

A Câmara Municipal de Lamego vai lançar o projeto “Livro à Porta” com o objetivo de permitir às pessoas com mobilidade reduzida o acesso à leitura. A iniciativa tem início marcado para agosto e conta com a parceria da Biblioteca Pública Municipal de Lamego (BPML).

Para ter acesso ao serviço, o munícipe deve fazer a inscrição como leitor na Biblioteca Municipal de Lamego e de seguida, consultar no seu site o catálogo online onde se encontram todos os títulos disponíveis. Os livros selecionados devem ser requisitados através do email livroaporta@cm-lamego.pt.

No entender do presidente da Câmara de Lamego, “a leitura e a companhia de um livro deve ser acessível a todos os cidadãos, sobretudo, quando por questões de saúde ou de idade não conseguem deslocar-se até onde estes se encontram”.

Neste contexto – frisa Francisco Lopes – o “Livro à Porta” é uma iniciativa de proximidade que “vai democratizar o acesso à leitura e pode até, ser determinante para combater a solidão e promover o bem-estar emocional de muitas pessoas”.

Os livros requisitados são entregues e recolhidos gratuitamente à quinta-feira, de 15 em 15 dias, à porta de cada munícipe. Cada utilizador pode requisitar em simultâneo, até dois livros.