Hospital de Aveiro pode encerrar unidade Via Verde AVC, alerta Ordem dos Médicos

O presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, alerta para a possibilidade de o Hospital de Aveiro vir a encerrar a unidade Via Verde AVC, tudo porque os médicos desta linha estão a ser desviados para o serviço de urgência.

Um dos impactos da deslocalização de médicos para a urgência do hospital de Aveiro é precisamente na medicina interna”, sinaliza Carlos Cortes, indicando que tiveram informação que “há turnos em que existe somente um médico internista de escala”.

A solução encontrada pelo conselho de administração do Hospital de Aveiro para o serviço de urgência é no entender da Ordem dos Médicos “uma má solução”, porque desvia profissionais de outras áreas, nomeadamente da Via Verde AVC”.

“Terá consequências muito, muito gravosas para os doentes que terão de se dirigir para outros hospitais num tempo que é incomportável para poderem ter um tratamento adequado da sua situação emergente”, alerta.

O presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos expressa também preocupação com o fecho das urgências de obstetrícia naquele hospital, considerando tratar-se de uma má decisão que vai prejudicar e muito as grávidas.

“É uma má decisão, infelizmente, devido ao impacto da falta de recursos humanos médicos, e tem um impacto obviamente gravoso para as grávidas que não terão, enfim, o seu hospital habitual para se poderem dirigir e terão que ser encaminhadas para vários outros hospitais circundantes”, adverte.

Devido à falta de médicos, as urgências de obstetrícia vão estar encerradas durante todas as noites de agosto.