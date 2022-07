Hospital de Aveiro. Governo garante que está a trabalhar para resolver fecho de urgências

O Governo garante estar a fazer tudo para resolver os problemas no Hospital de Aveiro.

Devido à falta de médicos, as urgências de obstetrícia do hospital de Aveiro poderão vir a estar encerradas durante todas as noites de agosto. De acordo com a ordem dos médicos do centro pode também estar em risco o funcionamento da chamada Via Verde AVC.

Nesta manhã de quarta-feira, em Aveiro, à margem da inauguração das novas instalações do serviço de medicina intensiva do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Antonio Lacerda Sales, disse estar a trabalhar em soluções.

“O serviço estará assegurado durante os dias e estamos a procurar soluções para algumas noites onde o serviço ainda não está assegurado”, adiantou Lacerda Sales.

Em primeiro lugar, “vamos procurar completar as escalas”, revelou o governante, porque o objetivo é “procurar soluções locais para dar respostas de proximidade”.